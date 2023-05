POL-FR: Laufenburg: Wildunfall mit ausgewachsenem Biber

Freiburg (ots) - Weil ein 22-jähriger Mann am Sonntag, 14.05.2023, gegen Mitternacht in Bonndorf randaliert habe, wurde die Polizei um Hilfe gerufen. Die Streife habe den Mann antreffen können und festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Während der Festnahme und des anschließenden Transports in die Justizvollzugsanstalt habe der Mann die Beamten übelst beleidigt. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr