Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Depenbrockskamp;

Tatzeit: zwischen 29.12.2023, 13.30 Uhr, und 30.12.2023, 08.00 Uhr;

Mit Gewalt in ein Wohnhaus eindringen wollten Unbekannte in Ahaus. Die Täter machten sich an der Terrassentür des Gebäudes am Depenbrockskamp zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell