Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle: Schwerer Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße

Raesfeld (ots)

Auf der Dorstener Straße in Raesfeld-Erle ist es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei sind vor Ort. Die Dorstener Straße ist in Höhe der Unfallstelle (Einmündung Brannenschnede) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.

