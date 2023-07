Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Übermüdetem LKW Fahrer wird die Weiterfahrt untersagt

MG-Giesenkirchen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09:17 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei einen auswärtigen LKW der in Höhe Liedberg die Bundesstraße 230 in Richtung Mönchengladbach befuhr. Hierbei fuhr der LKW desöfteren in den Bereich der Gegenfahrbahn. Da zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr fuhr, kam es grundsätzlich nicht zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der LKW konnte auf der Zoppenbroicherstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrzeugführer erhebliche körperliche Mängel in Form von Ermüdungserscheinungen aufwies. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Dem Übermüdetem LKW Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der LKW samt Auflieger musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

