Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufmerksamer Zeuge

Baden-Baden (ots)

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Schwarzwaldstraße stehenden Pkw durchwühlt und nach Wertsachen durchsucht zu haben. Ein Zeuge wurde kurz nach Mitternacht auf das verdächtige Treiben zweier zunächst Unbekannter aufmerksam, die zu diesem Zeitpunkt mit Taschenlampen in Fahrzeuge leuchteten. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Gegen die jungen Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

