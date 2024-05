Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kontrollstellenaktionen

Lahr (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit von 19 Uhr bis 24 Uhr, wurden von Beamten des Polizeireviers Lahr in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Verkehrsdienstes Freiburg /Offenburg und der Bundespolizei, vier Kontrollstellen im Revierbereich Lahr eingerichtet. Das Ziel der Kontrollen war die Verhinderung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung, insbesondere im Bereich Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität. Insgesamt waren 17 Beamte eingesetzt. Im Rahmen dieser Kontrollaktionen konnten mehr als 20 Verstöße gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz festgestellt und geahndet werden. Weiterhin wurde eine Person zur Aufenthaltsermittlung, eine Person mit Ausschreibung zur Festnahme, sowie eine Person mit abgelaufener Aufenthaltsgestattung festgestellt. Den Kontrollierten drohen nun entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. /vo

