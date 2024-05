Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mittagsschläfchen im Stau

Hausach (ots)

Am Sonntagnachmittag fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach am Ende der Ortsdurchfahrt Hausach auf, dass trotz des erheblichen Verkehrsaufkommens plötzlich keine Gegenverkehr aus Richtung Haslach mehr kam. Kurze Zeit später stellten die Beamten im verengten und abgesperrten Baustellenbereich ein stehendes Fahrzeug fest, hinter dem sich der Verkehr zwischenzeitlich massiv staute. Beim Herantreten an das Fahrzeug wurde ein 63-jähriger Mann tief und fest schlafend am Steuer vorgefunden. Die anschließende Überprüfung bestätigte jedoch nicht den naheliegenden Verdacht, dass das Nickerchen alkohol- oder drogenbedingt erfolgt war. Dem Fahrzeugführer hatte nach eigenen Angaben vielmehr die Hitze in dem nicht klimatisierten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Bis zur Wiederherstellung seiner Fahrtauglichkeit, wurde dem Mann eine Erfrischung und Pause auf dem nahegelegenen Muttertags-Markt ans Herz gelegt.

