POL Schwaben Nord: Einbrüche scheitern

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Samstag (20.01.2024) hat ein bislang unbekannter Mann in der Inverness-Allee einen 45-Jährigen genötigt und beleidigt. Zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr bremste der Unbekannte den 45-Jährigen zunächst mehrfach aus. Als der 45-Jährige am Unbekannten vorbeifuhr, beleidigte dieser ihn. An einer roten Ampel stieg der Unbekannte aus und beschimpfte den 45-Jährigen. Außerdem ...

