POL-S: Rabiater Ladendieb schlägt Mitarbeiter - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag (18.01.2024) in einem Lebensmittelmarkt an der Rotebühlstraße eine Flasche Whisky gestohlen und einen 33 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter geschlagen. Der Unbekannte nahm sich gegen 01.50 Uhr eine Flasche Whisky aus der Warenauslage und verließ den Laden, ohne den Alkohol zu bezahlen. Als ihn der Sicherheitsmitarbeiter außerhalb des Ladens ansprach, schlug der Unbekannte dem 33-Jährigen unvermittelt die Flasche auf den Kopf, sodass diese zerbarst und flüchtete in Richtung Paulinenstraße. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde leicht verletzt. Der Mann war zirka 30 Jahre alt, hatte braune kurze Haare, grüne Augen und trug eine blaue Jeans sowie eine Jacke mit rosa Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

