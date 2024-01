POL Schwaben Nord: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (19.01.2024) war ein 37-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Zollernstraße unterwegs. In einer Kurve prallte er gegen geparkte Fahrzeuge. Gegen 23.15 Uhr kommt der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall werden noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Mehrere Personen hören einen lauten Knall und ...

mehr