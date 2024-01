Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0148 - Ladendieb will flüchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.01.2024) entwendete ein 23-Jähriger in einem Geschäft am Willy-Brandt-Platz mehrere Elektroartikel und wollte flüchten.

Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Elektronikmarktes, wie der 23-Jährige das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Als er den 23-Jährigen daraufhin ansprach und zur Rede stellte, schubste dieser den Mitarbeiter und versuchte zu flüchten. Der Mitarbeiter konnte den 23-Jährigen festhalten und ins Büro bringen. Der Warenwert beträgt rund 1.600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 23-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell