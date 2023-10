Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer im Ladebereich eines Entsorgungsfahrzeuges

Roßleben (ots)

Am Donnerstag entleerte der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges gelbe Tonnen in den Bereichen Artern und Roßleben. Gegen 11.40 Uhr bemerkte er plötzlich in der Wendelsteiner Straße in Roßleben eine Rauchentwicklung aus dem Laderaum seines Fahrzeuges. Geistesgegenwärtig fuhr er zum Gelände der Feuerwehr Roßleben und kippte die brennende Ladung auf der betonierten Freifläche ab. Die bereits informierte Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Dieses war nach der Reinigung wieder einsatzfähig. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar.

