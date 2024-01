Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunkener verursacht Unfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (19.01.2024) war ein 37-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Zollernstraße unterwegs. In einer Kurve prallte er gegen geparkte Fahrzeuge.

Gegen 23.15 Uhr kommt der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall werden noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Mehrere Personen hören einen lauten Knall und verständigen die Polizei. Während der Unfallaufnahme nehmen die Beamten bei dem 37-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Der 37-Jährige muss sich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei Fahrzeuge werden von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 18.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell