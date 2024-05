POL-OG: Offenburg - Geldbeutel geraubt

Gutach (Schwarzwald) (ots) - Am Sonntag, gegen 12 Uhr, ereignete sich auf der B 33 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 52-jähriger Seat-Fahrer befuhr die B 33, von Hornberg kommend, in Richtung Offenburg. Direkt hinter dem Seat fuhren zwei Personen auf einem Motorrad, in dieselbe Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der 63-jährige Kraftradfahrer an dem Pkw rechts ...

