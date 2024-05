POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Ermittlungen nach Störung der Totenruhe eingeleitet

Sasbach (ots) - Ein Jugendlicher teilte der Polizei am Sonntagnachmittag mit, dass ein Mann ihm und seinem Freund, an der Bushaltestelle in der Friedhofstraße, Cannabis angeboten habe. Als die beiden das Angebot ablehnten, entfernte sich die Person mit einem E-Roller. Kurz darauf konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger von der alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern in der Allmendstraße ...

