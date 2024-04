POL-PDMT: Montabaur - Vermehrt Anrufe von Callcenter-Betrügern

Westerburg (ots) - Westerburg. Am Sonntag, dem 28.04.2024, um 08:12 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Westerburg ein PKW kontrolliert. Da der 45-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Wache Telefon: 02663-9805-0 piwesterburg.wache@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr