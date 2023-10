Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1182) Jugendlicher angegriffen und bestohlen - Zeugen gesucht

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots)

Ein Unbekannter griff am Freitagnachmittag (13.10.2023) einen 15-Jährigen in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) an und entwendete sein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Jugendliche lief gegen 14:10 Uhr vom Bahnhof kommend die Schulstraße entlang, als er von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Unbekannte drohte dem 15-Jährigen mit Gewalt und forderte die Herausgabe seines Handys. Nachdem er das Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet hatte, flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Beschreibung:

Etwa 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, dunkelhäutig. Er war mit einem grauen Pullover bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach führt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Personen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell