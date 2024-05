Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Geprügelt

Gernsbach (ots)

Zwei Zimmergenossen einer Gemeinschaftsunterkunft in der Loffenauer Straße haben sich nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Montagabend gegenseitig leichte Verletzungen zugefügt. Weshalb sich die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer geprügelt haben, ist noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die Streithähne verschiedene Gegenstände als Schlagwerkzeuge eingesetzt haben. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

