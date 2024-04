Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbrüche in Altstadt bei Tag

Mainz (ots)

Am Donnerstagvormittag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr, wurde in der Weintorstraße in Mainz in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem sie die Wohnungstür gewaltsam aufhebelten. Nachdem diverse Schränke in den Wohnbereichen durchwühlt wurden, verließen die Einbrecher die Wohnung mit erbeuteten Ausweisdokumenten sowie einer Bankkarte. Durch die Polizei wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr wurden in der Gaustraße in Mainz nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses diverse Wertsachen entwendet. Ein Nachbar bemerkte die stark beschädigte sowie aufgebrochene Wohnungstür und informierte die Wohnungsmieter. Durch diese konnte nach erster Überprüfung festgestellt werden, dass Wertsachen im hohen dreistelligen Bereich gestohlen wurden. Durch die Polizei wurden Spuren am Tatort gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen in der Mainzer Altstadt geben kann oder verdächtige Personen / Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

