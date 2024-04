POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz - Altstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag meldete sich ein Mann bei der Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er hatte seinen weißen Tesla im Parkhaus "Theater" gegen 09:45 Uhr geparkt. Als er gegen 13:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, fand er einen Zettel an der Windschutzscheibe vor. Wie sich herausstellte, hatte ein aufmerksamer Zeuge den Unfall beobachtet und seine Kontaktdaten am Fahrzeug des ...

mehr