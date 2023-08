POL-WND: Aufgebrochener Schausteller-Anhänger auf dem Kirmesplatz in Namborn

St. Wendel (ots) - Am Donnerstag, 10.08.2023, gegen 04.10 Uhr, wurde versucht in das ehemalige Clubheim des Fussballvereins in St. Wendel-Alsfassen, Auf der Pitschwiese, einzubrechen. Hierzu verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf das o.g. frühere Sportplatzgelände und versuchten unter anderem mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Clubheims aufzubrechen. Hierbei wurden sogar die Türscharniere aus der Mauer ...

