Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Mainz - Altstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag meldete sich ein Mann bei der Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er hatte seinen weißen Tesla im Parkhaus "Theater" gegen 09:45 Uhr geparkt. Als er gegen 13:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, fand er einen Zettel an der Windschutzscheibe vor. Wie sich herausstellte, hatte ein aufmerksamer Zeuge den Unfall beobachtet und seine Kontaktdaten am Fahrzeug des Mainzers hinterlassen. Als dieser sich bei ihm meldete, erfuhr er vom Unfall und vom Verursacher. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht wurden vom Altstadtrevier aufgenommen.

