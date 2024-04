Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierte Männer im Bus fahren ohne Ticket

Mainz - Fichteplatz (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Mainzer Polizei über zwei männliche Personen im Bus informiert, die sich unangebracht verhielten und kein Fahrticket vorweisen konnten. Ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger konnten an der Haltestelle am Fichteplatz durch die Polizei kontrolliert werden. Zuvor seien die verantwortlichen Männer durch die Fahrtkartenkontrolleure auf das unangemessene Verhalten im Bus angesprochen worden, da sie im Bus rauchen wollten und auch Alkohol verschüttet hatten. Die Situation drohte zwischen den alkoholisierten Männern und den Busbediensteten zu eskalieren. Außerdem konnten die Männer keine gültigen Fahrscheine vorweisen, weswegen Anzeigen wegen Beförderungserschleichungen aufgenommen wurden. Aufgrund des aggressiven Verhaltens erhielten die zwei Männer am Ende einen Platzverweis.

