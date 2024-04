POL-PPMZ: Polizei- und Rettungsdienst Einsatz in Bad Kreuznach

Jugenheim (ots) - Zwei Jugendliche haben am Montagnachmittag, 22.04.2024, einen Supermarkt in Jugenheim ausgeraubt. Die Täter betraten den Laden gegen 16.40 Uhr. Einer der Jugendlichen kaufte ein Getränk. Als der Kassierer die Kasse öffnete, hielt ihm der andere Täter, der sich unbemerkt von hinten genähert hatte, eine Schere an den Hals und griff in die Kasse. ...

mehr