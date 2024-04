POL-PPMZ: Diebstahl aus geparkten PKW

Mainz-Bretzenheim (ots) - Der Eigentümer eines grünen Land Rover Freelander zeigte gestern bei der Mainzer Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Auto an. Das Auto wurde im Zeitraum vom 20.04.2024, 14:00 Uhr bis 21.04.2024, 15:00 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Hans-Böckler-Straße / Nähe Südring in Mainz-Bretzenheim geparkt. Bei Rückkehr fand der Besitzer seinen Land Rover mit Kratzern im Heckbereich sowie an beiden Fahrzeugseiten vor. Wer sachdienliche Hinweise ...

mehr