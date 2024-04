Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Regionalbus und LKW mit mehreren Verletzten - Ergänzung

Mainz (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung von 12:57 Uhr, wegen eines Verkehrsunfalls von heute gegen 11:55 Uhr zwischen einem LKW und einem Bus an der Einmündung Jakob-Leischner-Straße / Koblenzer Straße in Mainz-Bretzenheim. Bei dem Unfall wurden fünf Personen, davon vier Fahrgäste und der Fahrer des LKW, nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Drei Personen werden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befahren der LKW-Fahrer und der Fahrer des Linienbusses einer Regionallinie hintereinander die Essenheimer Straße in Richtung Mainz Innenstadt. An der Kreuzung Essenheimer Straße/ Jakob-Leischner-Straße muss der LKW-Fahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Aus noch zu ermittelnden Gründen fährt der Busfahrer auf den stehenden LKW auf.

In dem Regionalbus befanden sich insgesamt 13 Personen. Dieser war in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

