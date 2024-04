Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Fehlalarm nach Bootskenterungsmeldung am Rhein, Ortslage Germersheim

Germersheim (ots)

Heute wurde gegen 15:40 Uhr von der Rettungsleitstelle eine Meldung über ein gekentertes Boot mit Personen im Wasser in der Rheinuferregion Germersheim empfangen. Sofort wurde das Gebiet von Rettungskräften angefahren, darunter mehrere Boote der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei Rheinlad-Pfalz und Baden-Württemberg. Weiter war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach eingehender Untersuchung ergab sich folgende Lage: Ein Kanufahrer hatte am rechtsrheinischen Ufer eine Pause eingelegt. Eine Person am linksrheinischen Ufer beobachtete dies und sah eine rote Tasche im Wasser treiben. In der Annahme, dass die Tasche möglicherweise aus dem Kanu stammt, informierte die Person umgehend die Rettungsleitstelle.

Nach einer gründlichen Überprüfung durch die Feuerwehr, sowie der Wasserschutzpolizei konnte jedoch bestätigt werden, dass keine Personen im Wasser waren. Es handelte sich somit um einen Fehlalarm.

Wir möchten die Öffentlichkeit darum bitten, in ähnlichen Situationen Ruhe zu bewahren und sich vor einer Meldung an die Rettungsleitstelle zu vergewissern, ob tatsächlich eine Gefahr besteht, um unnötige Ressourcen und Einsätze zu vermeiden.

Für weitere Informationen steht die Pressestelle der Wasserschutzpolizei zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell