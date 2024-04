PP-ELT: Wasserschutzpolizei stoppt betrunkenen Sportbootfahrer

Zell / Mosel (ots) - Der seit dem 15.03.2024 vermisste Hund "Famke" konnte am heutigen Abend, wohlbehalten durch die Feuerwehr Zell, von einer Insel in Höhe von Zell an der Mosel, geborgen werden. Campingplatzbesucher wurden auf den Hund, der sich auf einer gegenüberliegenden Insel befand, aufmerksam und verständigten die Wasserschutzpolizei. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Hund schließlich geborgen werden. ...

