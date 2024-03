Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kennzeichenschild und Fahrzeugpapiere gestohlen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, säuberte ein 22-Jähriger sein Auto an einer Tankstelle in der Wormser Straße. Hierbei legte er ein Kennzeichenpaar und seine Fahrzeugpapiere neben sich auf den Boden. Später bemerkte er, dass diese durch eine bisher unbekannte gestohlen wurde. Beide dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, die ein Auto der Marke BMW fuhr. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Frankenthal aufgenommen. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unklar.

Wer hat den Täter bei der Tat bzw. auf seiner Flucht gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

