POL-PDLU: Mehrere Aufbrüche von PKW

Speyer (ots) - Am frühen Samstagabend wurde ein 28-Jähriger in der Butenschönstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle gab der Beschuldigte an, dass sich in seiner Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana befinden würde. Dieses wurde sichergestellt. Den 28-jährigen Speyerer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rückfragen bitte ...

