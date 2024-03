Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am 16.03.2024 um 15:25 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Wormser Landstraße ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Beschuldigte sei bereits geflüchtet. Durch die abgegebene Personenbeschreibung der Mitarbeiterin konnte der 24-jährige Beschuldigte durch eine Polizeistreife im Nahbereich festgestellt werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch des Beschuldigten konnte dieser eingeholt und kontrolliert werden. Im Rahmen einer Durchsuchung des Beschuldigten konnten keine Drogerieartikel mehr festgestellt werden, da dieser das gesamte Diebesgut in der Drogerie zurückließ. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

