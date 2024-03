Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Über Bord gegangener Hund nach 12 Tagen lebend geborgen

Zell / Mosel (ots)

Der seit dem 15.03.2024 vermisste Hund "Famke" konnte am heutigen Abend, wohlbehalten durch die Feuerwehr Zell, von einer Insel in Höhe von Zell an der Mosel, geborgen werden. Campingplatzbesucher wurden auf den Hund, der sich auf einer gegenüberliegenden Insel befand, aufmerksam und verständigten die Wasserschutzpolizei. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Hund schließlich geborgen werden. Vorsorglich wurde er anschließend durch einen Tierarzt untersucht. Der Cocker Spaniel war am 15.03.2024 von einem Binnenschiff in die Mosel gesprungen. Bis zu seiner Abholung durch die Hundebesitzer verbleibt der Hund in der Obhut eines Feuerwehrkameraden.

