PP-ELT: Gesunkenes Sportboot in Speyer

Mainz (ots)

Am 03.04.2024 gegen 14:27 Uhr meldet die Revierzentrale bei Rheinkilometer 402,800 ein offenbar havariertes Sportboot. Das Sportboot habe sich mit Wassereinbruch offenbar mit einem Kopf an Land Manöver zwischen die Buhnen "gerettet". Eine Notlage für Personen bestehe nicht. Die Örtlichkeit wurde unmittelbar durch ein Arbeitsboot des Wasser-und Schifffahrtsamts Speyer aufgesucht, sowie durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Germersheim. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen Fahrfehler, der zur Havarie geführt hatte. Das Sportboot sei linksrheinisch zu nah über die Buhnen gefahren und habe sich ein/en Loch/Riss im Rumpf zugezogen, der zum Wassereinbruch führte. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, insb. ein möglicher Alkoholkonsum konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Nach Angaben des WSA sei es zu keinem Austritt von Betriebsstoffen gekommen. Auch sei es zu keinen Beschädigungen an Wasserbauwerken gekommen. Zum Zwecke der Bergung wurden noch Kräfte der Feuerwehr Speyer hinzugezogen. Die Bergungsarbeiten gestalten sich derzeitig als schwierig. Der Einsatz eines Bergungskranes wird abgewogen.

