POL-BO: Wettbüro überfallen: Räuber bedroht Mitarbeiter mit Messer - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Geschäftseinbruch am Samstagabend, 19. August, in Bochum-Langendreer bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige gegen 20.15 Uhr gewaltsam Zugang zum Autohaus an der Straße "Am Neggenborn". Hierbei löste die Alarmanlage aus und der oder die Tatverdächtigen ...

mehr