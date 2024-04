Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Bereich der Stadt Mainz

Mainz (ots)

Am heutigen Tag, Sonntag 07.04.2024 gegen 13:15 Uhr wird eine mögliche Gewässerverunreinigung in Höhe des Rhein-Kilometers 496,5, etwa Höhe des Winterhafens, gemeldet. Auf der Anfahrt des Polizeibootes befindet sich die Verschmutzung bereits unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Vor Ort kann ein leichter Ölfilm festgestellt werden. Aufgrund des Geruchs kann von Dieselkraftstoff ausgegangen werden. Es wurde eine Gewässerprobe entnommen. Die Menge des Kraftstoffs wird auf ca. 0,5-1 Liter geschätzt. Die Fläche des Films wird auf eine Länge von ca. 500m geschätzt und befindet sich mittig des Rheins. Es bestehen zur Zeit keinerlei Möglichkeiten Maßnahmen zur Bekämpfung durchzuführen. Eine Umweltgefährdung ist aufgrund der Geringfügigkeit auszuschließen.

Hinsichtlich eines Verursachers konnte bis dato keine Hinweise erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem genannten Zeitraum im Umfeld der Örtlichkeit Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, soll sich bitte bei der WSP-Station Mainz melden.

