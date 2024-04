POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Sonntag (28.04.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Nebelhornstraße. In der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.15 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW an der rechten Autoseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer ...

