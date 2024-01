Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher in Wohnhaus

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Düsseldorfer Straße;

Tatzeit: 22.01.2024, zwischen 12.30 Uhr und 21.40 Uhr;

Gewaltsam in ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Montag in Schöppingen. Um in das Innere des Gebäudes an der Düsseldorfer Straße zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell