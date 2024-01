POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Geschäftshaus

Borken (ots) - Unfallort: Borken, B 67; Unfallzeit: 21.01.2024, gegen 09.50 Uhr; Weil ein Auto vor ihm in Schlangenlinien und mehrfach gegen die Leitplanke sowie in den Gegenverkehr fuhr, alarmierte ein Zeuge am Sonntagvormittag die Polizei. Die Einsatzkräfte hielten das Fahrzeug an der Heidener Straße an. Es befuhr die B 67 aus Bocholt kommend in Richtung Borken. Ein Atemalkoholtest des Autofahrers ergab einen Wert, ...

mehr