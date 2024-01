POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Koblenzer Straße, Parkplatz Aldi Supermarkt

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel (ots) - Eine Serie von Metalldiebstählen beschäftigt derzeit die Polizeiwache in Brodenbach. Zunächst wurde am Samstag, 27.01.2024, der Diebstahl eines Kupferwaschkessels in Niederfell gemeldet. Vermutlich am selben Tag kam es zum Diebstahl eines Kupferkübels in Brodenbach. Im Zusammenhang damit dürften nach Einschätzung der ermittelnden Beamten auch die Diebstähle von insgesamt vier Kupferbehältern aus zwei Vorgärten in Dieblich stehen. ...

