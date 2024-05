Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Runde 30.000 Euro Schaden, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und eine umgefahrene Lichtzeichenanlage ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 16:14 Uhr. Ein 50-jähriger Lenker befuhr mit seinem Ford Focus die Schönaicher Straße (Landesstraße 1185) von Böblingen kommend in Richtung Schönaich. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel auf der Straße Im Zimmerschlag und prallte im weiteren Verlauf gegen die Lichtzeichenanlage, welche durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde. Der 50-Jährige wurde nicht verletzt. Zur Absicherung der Lichtzeichenanlage und Reinigung der Fahrbahn kamen die Bereitschaft des Bauhofes Böblingen/Sindelfingen sowie die Straßenmeisterei Magstadt vor Ort. Für den Fahrer war vorsorglich ein Rettungswagen alarmiert worden. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an (Stand 19:25 Uhr).

