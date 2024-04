Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich Verletzten und zwei schwerverletzten Personen in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20.04.2024, kam es gegen 15:30 Uhr in Ahlhorn auf der Oldenburger Straße in Höhe der Einmündung "Gierenort" zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich eine Person lebensgefährliche Verletzungen zuzog und zwei weitere schwerverletzt wurden. Ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten befuhr dabei mit dem Pkw BMW die Oldenburger Straße von Ahlhorn in Richtung Sage, als er in Höhe der Einmündung "Gierenort" aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Pkw Audi auffuhr; dieser wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes zusammenstieß. Die drei beteiligten Pkw kamen schließlich erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der 53-jährige Audifahrer und der 47-jährige Mercedesfahrer, die beide ebenfalls aus der Gemeinde stammen, wurden durch den Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der lebensgefährlich verletzte BMW-Fahrer musste von der Feuerwehr Ahlhorn aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gesamtschaden wird auf 48.000,- EUR geschätzt. Die Unfallstelle blieb zur Unfallaufnahme und Reinigung der Straße bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

