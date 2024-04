Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen +++ Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen +++ Trunkenheit im Verkehr durch Medikamente

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am Freitagmorgen, um 10:17 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage zwischen den Anschlussstellen Lohne und Holdorf. Ein 31-Jähriger aus Frankreich musste seinen Kleintransporter verkehrsbedingt abbremsen, ein nachfolgender Kleintransporter, der von einem 29-Jährigen aus Hamburg geführt wurde, fuhr in der Folge auf. Durch den Aufprall wurde der vordere Transporter noch auf einen vorausfahrenden Pkw aufgeschoben, der von einem 68-Jährigen geführt wurde. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 30000 EUR. Die beiden Transporter mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen Am Freitagmorgen, um 10:25 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne ein Auffahrunfall, an dem fünf Pkw beteiligt waren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 EUR geschätzt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden, zwei Personen verletzten sich leicht. Aufgrund des Verkehrsunfall kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Hamburg.

Fahruntüchtiger Fahrzeugführer infolge Medikamenteneinnahme Am Samstagmorgen, gegen 02:25 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen auf, der diese in erheblich unsicherer Fahrweise befuhr. Der Pkw, der von einem 37-Jährigen aus Wildeshausen geführt wurde, fuhr in erheblicher Schlangenlinie bei wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 80 bis 150 km/h. Bei der Kontrolle konnten bei dem Mann keine Beeinflussungen durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden. Er räumte aber ein, dass er verschiedene Medikamente eingenommen hatte. Es wurde eine Blutentnahme zur Feststellung der Beeinflussung angeordnet. Der 37-jährige leistete daraufhin Widerstand. Gegen den Wildeshauser wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell