Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Parchim (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden am frühen Dienstagnachmittag in Parchim drei Personen verletzt. Aus noch unbekannter Ursache kam der Fahrer eines Kleintransporters mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einem PKW VW Passat zusammen. Die Fahrer beider Fahrzeuge sowie die Mitfahrerin des Transporters wurden dabei verletzt. Die Unfallopfer wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Straße Südring war an der Unfallstelle in Höhe der Kreuzung Brunnenstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlung der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

