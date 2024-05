POL-LB: Markgröningen: Zeugen zu Motorraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Sonntag (26.05.2024) auf Montag (27.05.2024) hatten es bislang unbekannte Täter auf zwei Motorräder in Bietigheim-Bissingen abgesehen. Zwischen 20:30 Uhr und 06:15 Uhr stahlen sie ein, in einem Carport im Schlehenweg geparktes, mattschwarze Motorrad der Marke Honda, Typ CBR 500 RA, an dem ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht war . Das Motorrad hat einen Wert von circa 5.000 ...

