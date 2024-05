Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Motorraddiebstähle in Bissingen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (26.05.2024) auf Montag (27.05.2024) hatten es bislang unbekannte Täter auf zwei Motorräder in Bietigheim-Bissingen abgesehen. Zwischen 20:30 Uhr und 06:15 Uhr stahlen sie ein, in einem Carport im Schlehenweg geparktes, mattschwarze Motorrad der Marke Honda, Typ CBR 500 RA, an dem ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht war . Das Motorrad hat einen Wert von circa 5.000 Euro. Zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr entwendeten vermutlich dieselben Täter ein weißes Motorrad der Marke BMW, Typ R 1250 GS, ebnfalls mit Ludwigsburger Kennzeichen, das im Kastanienweg auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude abgestellt war. Das Motorrad hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

