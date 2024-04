Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Seitentür hält Einbrechern stand

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hoher Esch;

Tatzeit: 21.04.2024, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Mehrere tiefe Riefen auf einem Türblatt und einer Zarge lassen nur einen Schluss zu: Einbrecher wollten durch die Seitentür in ein Wohnhaus am Hohen Esch in Rhede einbrechen. Zu dem Geschehen kam es am Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr. In das Innere des Gebäudes gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell