Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbrecher im St. Marien-Krankenhaus

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße;

Tatzeit: 21.04.2024, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;

Durch die chirurgische Ambulanz des St. Marien-Krankenhauses geflüchtet ist ein Einbrecher am Sonntagabend in Ahaus-Wüllen. Zuvor hatte der Täter zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen Getränke- und Snackautomaten aufgebrochen und die Geldlade entwendet. Das Gerät befindet sich im Durchgang zwischen dem Foyer und den Wartebereichen verschiedener Abteilungen. Der circa 1,80 Meter große, komplett dunkel gekleidete Mann hatte eine dunkle Tasche in der Hand, als eine Zeugin auf ihn aufmerksam wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

