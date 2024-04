Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Hund schlägt an

Fahrraddiebe flüchten zunächst mit Beute

Borken-Marbeck (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Eschkamp;

Tatzeit: 22.04.2024, 00.50 Uhr;

Mit einem gerade erbeuteten Pedelec sind in der Nacht zum Montag zwei Unbekannte in Borken-Marbeck geflüchtet, gefolgt von der Besitzerin. Diese hatte der Familienhund alarmiert. Gemeinsam nahm das Duo die Verfolgung auf. Die Bestohlene forderte die Diebe auf, das Rad stehenzulassen. Sie taten es und flüchteten weiter in Richtung Schulstraße.

Die circa 1,70 bis 1,75 Meter großen, mit schwarzen Kapuzenoberteilen bekleideten Männer hatten das Kettenschloss des Pedelecs aufgebrochen, welches am Eschkamp gestanden hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell