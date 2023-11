Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Buskontrolle vor Zweitligaspiel abgelehnt - Fußballfans reisten freiwillig ab

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Osnabrücker Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz mit Bezug zu dem heutigen Fußballspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Holstein Kiel. Den Beamten war bekannt geworden, dass sich mehrere Busse mit Fußballfans am frühen Morgen auf den Weg in die Hasestadt gemacht hatten. Im Bereich der Alten Poststraße stellten die Polizisten gegen 8 Uhr insgesamt drei Busse mit Anhänger aus Kiel fest. Eine Kontrolle der Busreisenden sollte daraufhin folgen. Anschließend wurde den Fans die Möglichkeit gegeben, bei kooperativem Verhalten das Stadion an der Bremer Brücke aufzusuchen. Die Insassen des Reisebusses lehnten eine Polizeikontrolle ab und teilten mit, freiwillig die Heimreise antreten zu wollen. Daraufhin wurden die Busse von Polizeikräften in Richtung Heimat begleitet. Es ist zu keinen strafbaren Handlungen gekommen.

