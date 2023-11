Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Wohnung im Mehrparteienhaus geriet in Brand - 76-jähriger Bewohner verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei ein Wohnungsband in einem Mehrparteienhaus in der Kreuzstraße. Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens und stellten fest, dass das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte evakuierten das gesamte Gebäude an der Ecke zur Ebertallee, parallel dazu betrat die Feuerwehr unter Atemschutz die brandbetroffene Wohnung. Hier trafen die Löschkräfte auf den 76 Jahre alten Bewohner und brachten ihn in Sicherheit. Der Senior hatte bereit eine Rauchgasintoxikation erlitten und wurde nach einer ersten medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte die brandbetroffene Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch eine Zigarette verursacht worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Es ist ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Für die Dauer des Einsatzes war die Kreuzstraße im Bereich Ebertallee weiträumig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell